Орловца отправили к наркологу после интернет-покупки

Мужчина приобрел через мессенджер непростую «соль».

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении местного жителя 1983 года рождения. Ранее он не имел судимостей, а обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере.

В руки полиции подсудимый попал в сентябре 2025 года. Его задержали с поличным, сразу после того, как он достал наркотик из так называемой закладки. Следствие установило, что подсудимый, находясь у себя дома, при помощи мобильного телефона зашел в приложение Telegram, нашел там «бот-магазин» и через него приобрел наркотическое средство. Покупку он оплатил дистанционным способом, после чего не установлены следствием продавец прислал ему координаты тайника.

«Закладка» была обустроена под деревом, в виде свертка, в котором в полиэтиленовом пакете находилось некое вещество массой 0,92 грамма. Впоследствии эксперт определил, что данное вещество содержало в своем составе пирролидиновалерофенон, являющийся производным наркотического средства метилэфедрона. На подозрительного прохожего обратили внимание сотрудники ОКОН Линейного отдела МВД России на станции Орел.

Он был задержан и доставлен в дежурную часть, где в ходе проведения личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток с веществом. Мужчина пояснил, что это – «соль», которую он приобрел исключительно для личного потребления. Проблема в том, что подобная «соль» относится к веществам, запрещенным к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. А также обязал его пройти курс лечения и медицинской реабилитации от наркомании у врача, а именно у психиатра-нарколога. При этом контроль за исполнением осужденного этой обязанности суд возложил на уголовно-исполнительную инспекцию.

