Виртуальная выставка в честь возвращения Крыма заработала в Орле

Посетить ее можно на официальном сайте Государственного архива Орловской области.

Виртуальная выставка «Крым в истории Орловского края (по документам второй половины XIX – начала XX в.)» начала работать на официальном сайте Государственного архива Орловской области. Как пояснили в ведомстве, она приурочена к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В сердцах наших соотечественников Крым всегда будет частью героического прошлого русской армии, символом воинской славы и доблести, подчеркивают организаторы.

«Выставка состоит из одного раздела, включающего 24 документа из фондов Канцелярии орловского губернатора, Орловской частной женской гимназии Гиттерман и материалы из газеты «Орловский вестник». В оформлении использованы репродукции картин И.К. Айвазовского», – пояснила сотрудник госархива Лариса Кондакова.

С Крымом были связаны судьбы многих известных орловцев. Яркий тому пример – Иван Бунин, который неоднократно бывал и жил на полуострове. Крымские страницы его биографии нашли отражение в романе «Жизнь Арсеньевна» и в поэтическом творчестве. В Крыму, в усадьбе под Форосом, жил знаменитый естествоиспытатель и публицист, орловский дворянин Николай Данилевский. Орловский поэт Афанасий Фет записал свои воспоминания о поездке на полуостров, а орловский писатель Леонид Андреев в 1908 году в Ялте женился на Анне Денисевич. Последние годы жизни из-за болезни провел в Ялте и орловский композитор Василий Калинников.

«Представляемая выставка приурочена к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, – информирует Госархив Орловской области. – Она знакомит общественность с архивными источниками второй половины XIX – начала XX века о многолетних и разносторонних связях Орловского края с Крымом. Экспонируются документы об участии орловцев в Крымской войне 1853-1855 гг., включая источники о героических защитниках Севастополя и праздновании пятидесятилетия Крымской войны».

Кроме того, в составе виртуальной экспозиции представлены уникальные документы о переселении крестьян из Орловской губернии на Крымский полуостров в 60-х годах XIX века, об экскурсионной поездке в Крым орловских гимназисток в начале XX века, о международном автопробеге от Санкт-Петербурга до Севастополя в 1911 году, маршрут которого пролегал и по орловским дорогам.

Напомним, ранее в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась выставка «Крым: история возвращения», также посвященная годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. «Кто-то может сказать, что это не праздник, а большая политика. Для других это торжество наполнено смыслом даже большим, чем День народного единства. Но отрицать, что воссоединение Крыма с Россией — это важное событие новейшей истории, мало кто в силах», – сообщали по этому поводу в «Бунинке».

ИА «Орелград»