В Ливнах мужчины не хотят идти в школу

С неожиданной кадровой проблемой столкнулось местное образование.

Ливенская средняя школа № 5 столкнулась с дефицитом кадров. Об этом на рабочем совещании при главе города сообщила директор школы Зоя Воробьева. Как уточнили в администрации города Ливны, в текущем учебном году в школе обучаются 275 учеников. Укомплектовано 12 классов, средняя наполняемость которых составляет 23 ученика. По запросам родителей начальных классов с 1 сентября прошлого года в школе организована группа продленного дня. Для повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, но без проблем не обходится.

«Впервые за последние годы возникла проблема с нехваткой кадров, – доложила на совещании Зоя Воробьева. – Один учитель по программе «Земский учитель» ушел в другую городскую школу, один учитель – в сельскую школу. И мужчины-учителя уходят из школы – два человека. Проблема решена за счет привлечения учителей из других школ в качестве совместителей – три человека, также принят в сентябре молодой учитель начальных классов (2-й класс)».

Кроме того, сложности у школы возникли с поиском соискателя на вакантную должность преподавателя-организатора ОБЗР. Напомним, что федеральные власти в 2024 году приняли решение о введении в школах предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Он пришел на смену предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Как правило, такие должности замещают мужчины. Но ливенская школа не могла найти такого специалиста.

«Только в марте этого года приняли преподавательницу ОБЗР, мужчины в школу, к сожалению, не идут, – пояснила Зоя Воробьева. – С 1 сентября в штатное расписание введена новая должность – тьютор, так как в школе сейчас восемь детей с ограниченными возможностями здоровья и некоторые из них требуют индивидуального сопровождения. Принят специалист на эту должность. Сейчас школа укомплектована на 100 процентов педагогическими кадрами. Все учителя имеют необходимую квалификацию. Общая численность педагогических работников – 26 человек».

В администрации города добавили, что в 2025 году коллектив и ученики вернулись в свою родную школу после ее капитального ремонта. Финансировался он в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость строительных работ составила 30,9 миллиона рублей. Еще 6,6 миллиона рублей было потрачено на закупку для школы необходимой мебели и оборудования.

ИА «Орелград»