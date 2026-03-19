Орловцам предложили два варианта замены моста у Детского парка

Его ремонт запланирован на 2026 и 2027 годы.

Вопрос обсуждался сегодня на профильном комитете горсовета (по строительству и перспективному развитию).

Речь идёт о подвесном пешеходном Юбилейном мосте, который связывает Детский парк и территорию рядом с Богоявленским собором и Тоговыми рядами. Как рассказала исполняющая обязанности первого заместителя мэра Мария Родштейн, стоимость его ремонта составит 47 миллионов рублей.

На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы. «Спецавтобаза» подготовила документы для проведения конкурса по выбору подрядчика. Однако пока торги не объявлялись.

Планируется, что мост разберут, заменят плиты и перила, отремонтируют подпорную стену и укрепят земляное полотно. Также будет обустроена подсветка. Сооружение покрасят. Благоустроят и прилегающую территорию.

На время работ орловцам предложат два альтернативных варианта. Первый — это спуск с Красного моста до сквера Маяковского.

Второй путь станет доступен только с 1 августа. Тогда орловцы смогут воспользоваться обходом, который пролегает через территорию будущего мемориального комплекса «Судбищенская битва» и далее на мост у памятника на месте слияния Оки и Орлика.

