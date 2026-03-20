Найден арендатор для трех домов-памятников в центре Орла

Здания на улице Салтыкова-Щедрина находятся в неудовлетворительном состоянии.

Город предложил заключить договор аренды на дома №5, 7, 9 на льготных условиях. Площадь зданий 190, 152, 189 кв. м. На участие в электронном аукционе была подана лишь одна заявка. Процедура отбора признана несостоявшейся. Безальтернативным победителем стал Морозов Николай Николаевич. Итоговая годовая арендная плата – 3 рубля. Действие договора рассчитано на 49 лет, при условии действий по сохранению культурного наследия.

Объекты сдаются для использования по следующему назначению – универсальное, не противоречащее условиям охранного обязательства на «Дом жилой» (XIX век). Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ, в том числе изготовление и согласование проекта реконструкции со всеми службами надзора, получение разрешения на работы, ввод объекта в эксплуатацию. Арендатор приобретает право (с согласия арендодателя) сдавать имущество в субаренду и предоставлять его в безвозмездное пользование. Выкуп может быть осуществлен только по разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В аренду сдаются также три земельных участка площадью 1253, 908 и 1687 кв. м. Сейчас вид разрешенного использования – жилой дом. Иных обременений, кроме зданий-памятников, на участках нет. Арендная плата за землю устанавливается в размере 28,27 рубля, указано в проекте договора, опубликованного в ГИС «Торги».

Примечательно, что арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по третьему лицу, при условии уведомления арендодателя, отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества. Договор может быть расторгнут, если арендатор использует имущество способами, приводящими к значительному ухудшению его состояния или экологической обстановки, «в случае существенного изменения обстоятельств».

Морозовых Николаев Николаевичей довольно много. Данных, чтобы идентифицировать личность, в ГИС «Торги» нет. К примеру, так зовут соучредителя ООО «Агроком», директора «Агросервис», основателя и руководителя ООО «ДАИНЖ».

