Вынесен приговор по делу о благоустройстве в Дмитровске

19.3.2026 | 17:23 Важное, Криминал, Новости

Суд решил судьбу руководителей подрядной и субподрядной организаций.

Фото: СУ СКР по Орловской области / vk.com/club56875931

Дело слушалось в Дмитровском районном суде. Напомним, речь идёт о благоустройстве бульвара по Социалистической улице и площади перед храмом Дмитрия Солунского.

Работы шли в 2023-м году. Администрация района подписала контракт с ООО «Кварта — Л». К его исполнению привлекли и субподрядчика ООО «Стройлогистика».

Как установил суд, на объект поставили игровое оборудование и спортивные комплексы, чьи качественные характеристики были ниже предусмотренных в контракте. При этом главы организаций внесли в в акты о приёмке работ заведомо недостоверные сведения, завысив цены. В итоге бюджет потерял 4,7 миллиона рублей.

Обоих бизнесменов приговорили к 2 годам исправительных работ. 20% заработка будет удерживаться в доход государства.

Дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Ранее были осуждены глава района и его первый заместитель, подписавшие акты.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU