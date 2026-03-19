Вынесен приговор по делу о благоустройстве в Дмитровске

Суд решил судьбу руководителей подрядной и субподрядной организаций.

Дело слушалось в Дмитровском районном суде. Напомним, речь идёт о благоустройстве бульвара по Социалистической улице и площади перед храмом Дмитрия Солунского.

Работы шли в 2023-м году. Администрация района подписала контракт с ООО «Кварта — Л». К его исполнению привлекли и субподрядчика ООО «Стройлогистика».

Как установил суд, на объект поставили игровое оборудование и спортивные комплексы, чьи качественные характеристики были ниже предусмотренных в контракте. При этом главы организаций внесли в в акты о приёмке работ заведомо недостоверные сведения, завысив цены. В итоге бюджет потерял 4,7 миллиона рублей.

Обоих бизнесменов приговорили к 2 годам исправительных работ. 20% заработка будет удерживаться в доход государства.

Дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Ранее были осуждены глава района и его первый заместитель, подписавшие акты.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»