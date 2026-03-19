В Орле горел строящийся ЖК «Ломоносов»

19.3.2026 | 11:19 Новости, Происшествия

Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: oreltimes.ru / Управление МЧС по Орловской области

Пожар произошёл в Советском районе на улице Ломоносова сегодня утром. Столб чёрного дыма был хорошо виден издали.

Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на управление МЧС по нашему региону, на площадке, где возводят комплекс из нескольких домов, загорелся строительный мусор.

На месте работали пятеро сотрудников УМЧС на одной единице специальной техники. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Одна из стен строящегося здания покрылась копотью. Судя по фото с места происшествия, ЧП случилось в ЖК «Ломоносов». Его должны сдать в четвёртом квартале 2027-го года.

