В Орловской области резко выросли объемы кредитования

Объем кредитных вложений увеличился за год на 85 процентов.

Любопытные данные приведены в ежемесячном статистическом сборнике о социально-экономическом положении Орловской области. Согласно им за декабрь 2025 года общий объем кредитных вложений в банковской сфере составил 24,984 миллиарда рублей, что на 85,1 процента больше показателя декабря 2024 года, когда совокупный кредитный портфель составлял 13,495 миллиарда рублей.

Наиболее заметно активизировался бизнес. Так, объем кредитов, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился с 6,777 миллиарда рублей в декабре 2024 года до 15,214 миллиарда рублей в декабре 2025 года, то есть рост показателя составил 224,5 процента. Объемы кредитов, выданных банками простому населению, увеличился на 45,4 процента – с 6,718 до 9,77 миллиарда рублей соответственно.

Что касается общей накопившейся задолженности орловских организаций по полученным кредитам банков и займам, то к началу 2026 года, по оперативным данным Орелстата, она составила 133,8 миллиарда рублей. Из нее просроченная доля обязательств составила 32,9 миллиона рублей, или 0,02 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Для сравнения, к началу 2025 года доля просроченных долгов составляла 0,03 процента.

Тем временем Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО сообщило, что в 2025 году орловцы направили в Банк России 893 жалобы, что почти на 7 процентов меньше, чем было в 2024 году. Регулятор отмечает, что чаще всего орловцев волновали вопросы о работе кредитных организаций. В частности, в минувшем году жители региона 127 раз пожаловались на работу банков, а количество таких жалоб по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5 процентов. Половина указанных обращений была связана с вопросами погашения долга.

«Если заемщик понимает, что не может вовремя и полностью вносить платежи по кредиту, ему нужно немедленно обратиться в банк, – пояснил заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин. – Не стоит скрываться и надеяться, что долг простят и забудут. Даже если не звонят коллекторы и не пишут из банка, проценты и штрафы все равно начисляются, долг растет, кредитная история ухудшается. Самое правильное в подобной ситуации – связаться с кредитором и постараться изменить график погашения. Тут есть разные варианты: кредитные или ипотечные каникулы, реструктуризация. Добросовестным заемщикам банки часто идут навстречу».

