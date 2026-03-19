Вода в Оке может подняться на полтора метра

Прогноз на весеннее половодье озвучили на профильном комитете орловского облсовета.

Это сделал Александр Костин, представитель департамента региональной безопасности, начальник управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Вопрос рассматривался на комитете по аграрной политике, природопользованию и экологии.

По словам Костина, максимальный подъём воды на Оке превысит средний показатель на полтора метра. Реки Орловской области должны вскрыться на пять дней раньше обычных сроков.

Режим половодья введён на Орловщине с 16 марта. Пока что в регионе нет ни одного объекта, где произошло бы подтопление.

Для предотвращения ЧС сформирована специальная группировка. В её составе – около трёх тысяч человек и 750 единиц техники.

Также подготовлено 65 пунктов временного размещения, рассчитанных на 12 тысяч мест. Кроме того, готовыми к половодью признаны все гидротехнические сооружения (включая 13 наиболее опасных).

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов.

