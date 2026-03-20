Арбитраж отменил сделку между «Орёлтранссигналом» и «Доверием»

ООО должно будет вернуть в бюджет 247 тысяч рублей.

Иск подавала прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, контракт был заключён в 2024 году, причём на конкурсной основе. Речь шла о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Однако выяснилось, что «Доверие» победило на торгах нечестным образом. Представители этой компании вступили в сговор с представителями другого участника, ООО «Городское такси». В итоге конкурент, действуя по умыслу, не снизил цену на свои услуги — и «Доверие» одержало победу.

Арбитражный суд Орловской области, рассмотрев иск, признал сделку недействительной. Теперь «Доверию» придётся вернуть в бюджет полученную сумму.

Ранее исполнительный директор ООО «Городское такси» был признан виновным по статье «коммерческий подкуп». Его оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также лишили права выполнять управленческие функции на один год.

ИА «Орелград»