Арбитраж отменил сделку между «Орёлтранссигналом» и «Доверием»

20.3.2026 | 15:05 Криминал, Новости

ООО должно будет вернуть в бюджет 247 тысяч рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Иск подавала прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, контракт был заключён в 2024 году, причём на конкурсной основе. Речь шла о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Однако выяснилось, что «Доверие» победило на торгах нечестным образом. Представители этой компании вступили в сговор с представителями другого участника, ООО «Городское такси». В итоге конкурент, действуя по умыслу, не снизил цену на свои услуги — и «Доверие» одержало победу.

Арбитражный суд Орловской области, рассмотрев иск, признал сделку недействительной. Теперь «Доверию» придётся вернуть в бюджет полученную сумму.

Ранее исполнительный директор ООО «Городское такси» был признан виновным по статье «коммерческий подкуп». Его оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также лишили права выполнять управленческие функции на один год.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

