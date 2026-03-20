Против бывшего первого замглавы района Орловщины возбудили дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о бывшем первом заместителе главы Глазуновского района. Дело заведено по соответствующей статье УК (286, часть 3, пункт «е»).

Нарушение выявила районная прокуратура. В 2021 году местная администрация подписала контракт с ООО «РДУ 1». Подрядчик брался за ремонт участка дороги в Глазуновке, между улицами Молодёжной и Раздольной.

В 2022 году глава района подписал акты выполненных работ и освидетельствования скрытых работ. Документы представил подрядчик, однако они содержали заведомо ложные сведения.

Они касались объёма работ. Как выяснила экспертиза, на данном участке отсутствует нижний слой дорожного покрытия.

Однако муниципалитет оплатил ремонт полностью. В итоге бюджет лишился примерно полумиллиона рублей.

