В СКР обратили внимание на проблему дочери погибшего участника СВО

Ранее орловцы, недовольные условиями расселения аварийного общежития, записали видеообращение.

Ролик адресовался президенту России Владимиру Путину. Общежитие находится в Орле на улице Циолковского. Как утверждали авторы обращения, «вместо равнозначного жилья им предлагаются помещения меньшей площади, непригодные для проживания нескольких человек», напомнили в Следственном комитете России.

Одной из обратившихся являлась дочь орловца, погибшего на СВО.

Как рассказали в Информационном центре ведомства, на данный момент орловское управление СКР возбудило уголовное дело по статье «халатность» (293 УК). Глава ведомства поручил руководителю областного подразделения Андрею Полшакову доложить о ходе расследования и по доводам обращения, а также рассказать о мерах, которые предпринимаются для восстановления прав граждан.

