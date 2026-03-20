В СКР обратили внимание на проблему дочери погибшего участника СВО

20.3.2026 | 17:33 Важное, Криминал, Новости

Ранее орловцы, недовольные условиями расселения аварийного общежития, записали видеообращение.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Ролик адресовался президенту России Владимиру Путину. Общежитие находится в Орле на улице Циолковского. Как утверждали авторы обращения, «вместо равнозначного жилья им предлагаются помещения меньшей площади, непригодные для проживания нескольких человек», напомнили в Следственном комитете России.

Одной из обратившихся являлась дочь орловца, погибшего на СВО.

Как рассказали в Информационном центре ведомства, на данный момент орловское управление СКР возбудило уголовное дело по статье «халатность» (293 УК). Глава ведомства поручил руководителю областного подразделения Андрею Полшакову доложить о ходе расследования и по доводам обращения, а также рассказать о мерах, которые предпринимаются для восстановления прав граждан.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

