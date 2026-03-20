Форму декларации по туристическому налогу изменили

Как сообщает Федеральная налоговая служба, с 24 апреля 2026 года вступает в силу новая форма налоговой декларации по туристическому налогу. Новшество утверждено соответствующим ведомственным приказом. По сути, форма налоговой декларации приведена в соответствие с изменениями. Внесенными недавно в Налоговый кодекс РФ. Новую форму начнут применять, начиная с представления налоговой декларации по туристическому налогу за 1 квартал 2026 года.

«В разделе 2 добавлено поле, где физическое лицо или организация указывает код типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха и т.д.), – пояснили в ФНС. – Форма налоговой декларации также дополнена строкой о сумме налога, в отношении которой налогоплательщик освобождается от уплаты в связи с предоставлением льготы в соответствии со статьей 418.5-1 НК РФ».

Стоит отметить, что новшество затронет представителей туристской сферы, но простые граждане вряд ли его заметят. По данным Управления ФНС России по Орловской области, в регионе указанный налог взимается с прошлого года. Он был введен в соответствии с решениями местных властей на территории городов Орел, Ливны и Мценск, а также Ильинского сельского поселения и Хотимль-Кузьменковского сельского поселения Хотынецкого района.

Как было отмечено на недавно прошедшем заседании правительства региона, в 2025 году Орловскую область посетило порядка полумиллиона туристов. За прошлый год в бюджеты перечисленных муниципалитетов поступило 11,4 миллиона рублей туристического налога. Управление ФНС России по Орловской области напоминает, что декларация по туристическому налогу представляется ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. А срок уплаты налога – не позднее 28 числа месяца того же квартала. Уплата производится в составе единого налогового платежа.

ИА «Орелград»