В Орле нашли бесхозяйные причалы

Прокуратура потребовала узаконить их статус и поставить на учет.

Советский районный суд города Орла рассмотрел исковое заявление Орловского транспортного прокурора к администрации областного центра. Истец просил обязать орган местного самоуправления поставить на учет бесхозяйные причалы. Последние были выявлены в хое проведения прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

«Установлено, что на территории города Орла в акватории реки Ока находятся шесть бесхозяйных гидротехнических бетонных сооружений – причалов для маломерных судов, – сообщила Орловская транспортная прокуратура. – При этом наблюдение за их техническим состоянием никто не осуществляет, они находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью граждан».

По закону подобные объекты должны состоять на учете, а собственник обязан отвечать за их содержание, поддерживать их техническое состояние в соответствии с нормативными требованиями. Если владельца у объекта нет, то закон обязывает местные власти поставить его на свой баланс. Но для этого необходимо соблюсти определенную процедуру. Сначала объект надо официально признать бесхозяйным, затем выждать, не объявится истинный владелец, и уже после этого принять его в муниципальную собственность.

«В связи с этим Орловский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации города Орла принять меры по постановке указанных причалов на учет и определить организацию, которая будет содержать и обслуживать бесхозяйные объекты до момента признания на них права собственности. Решением Советского районного суда исковые требования транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»