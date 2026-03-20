Орловские профсоюзы дали рецепт эффективного развития промышленности

Лидер орловских профсоюзов Юрий Власов принял участие в заседании регионального правительства и высоко оценил усилия региональной власти по всестороннему развитию промышленности. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области. При этом Юрий Власов подчеркнул: чтобы промышленные предприятия работали более эффективно, на производстве должны быть созданы комфортные и безопасные условия труда.

«В коллективах необходим положительный микроклимат, работники должны не только хорошо работать, но и полноценно отдыхать, иметь возможность поправить здоровье самим и членам своих семей, – перечислил Юрий Власов. – Для этого на каждом предприятии области должна быть создана профсоюзная организация, которая возьмет на себя большой спектр вопросов и будет надежным помощником работодателю. Решением этой задачи в настоящее время активно занимается Федерация профсоюзов области совместно с профильным департаментом».

Что касается текущего состояние промышленности, то в Орловской области, согласно озвученным данным, в указанной сфере работает более 1000 предприятий, доля которых в валовой региональный продукт составляет около 20 процентов. Сообща промышленники уплатили в прошлом году 22,4 миллиарда рублей налогов в консолидированный бюджет. На заседании было отмечено, что промышленники в непростом 2025 году сохранили положительную динамику важнейших социально-экономических показателей: инвестиции в производство, численность занятых и средняя заработная плата.

В то же время ключевые показатели работы реального сектора экономики оставляют желать лучшего. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года составил 96,3 процента, в том числе по обрабатывающим производствам – 96,6 процента. Индекс промышленного производства за январь 2026 года составил 96,9 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 94,5 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в январе текущего года в сумме 19,3 миллиарда рублей, или 94,3 процента к январю 2025 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 16,5 миллиарда рублей, или 91,5 процента.

