На Орловщине назвали муниципалитеты с худшими показателями по ВИЧ

Также озвучена статистика по районам Орла.

Цифры прозвучали на «круглом столе», который организовал комитет областного совета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Встреча была посвящена так называемым социальным заболеваниям — ВИЧ, гепатиту и туберкулёзу.

Как рассказала эпидемиолог Наталия Абашина, на настоящий момент ВИЧ не является болезнью только уязвимых групп населения (тех, кто страдает от алкоголизма или наркомании).

«70% [заболевших] — это благополучное население. Никто, к сожалению, не застрахован», — указала врач. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте от 35 до 44 лет.

На конец минувшего года на диспансерном наблюдении в Орловском центре СПИД числилось около 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Орле самыми неблагополучными районами по данному заболеванию являются Северный и Железнодорожный.

По области худшую статистику демонстрируют Мценский район, Орловский муниципальный округ и Ливенский район. Как уточнил в соцсетях глава комитета Иван Дынкович, речь идёт, соответственно, о 345, 231 и 162 случаях ВИЧ.

В то же время есть и позитивные тенденции. Так, на 28% снизилось число новых случаев ВИЧ у беременных. Кроме того, с 2020 года в нашем регионе не фиксировались вновь заболевшие в возрасте до 17 лет.

ИА «Орелград»