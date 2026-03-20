В Орле прошли антитеррористические учения

Их организовал Оперативный штаб в Орловской области.

Мероприятие состоялось накануне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

По легенде учений террористы попытались атаковать объект правоохранительных органов, расположенный в областном центре. Затем преступники скрылись с места.

Были предприняты срочные меры к их розыску. После глава штаба, начальник УФСБ нашего региона Вячеслав Князьков, принял решение о проведении контртеррористической операции. Учения завершились нейтрализацией условных диверсантов.

Спецслужба просит орловцев, которые располагают информацией о подготовке или совершении терактов, а также о лицах, причастных к террористической деятельности, сообщать такие данные незамедлительно – по телефону доверия областного управления ФСБ России 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»