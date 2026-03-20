В Орле погибают ели

Зеленые и сизые красавицы теряют хвою и сохнут.

Схожие признаки увядания у елей на улицах Салтыкова-Щедрина, Посадской, Октябрьской, Красноармейской, Наугорском шоссе и т.д. Среди страдающих обыкновенная европейская, колючая. Хвоя теряет естественный цвет, чернея или краснея. Ветки сохнут. Новые приросты крошечные, что свидетельствует о болезненном состоянии. Недавно красные цифры «смерти» появились на елях в сквере Маяковского. Как выразилась начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн, «эстетический вид у них совершенно уже непрезентабельный».

Но в чем причина? Засуха, ожоги, повреждения, болезни? Необходимо детальное изучение пострадавших и условий их жизни.

«На некоторых фото явно видна высушенная солнцем хвоя, причем с нижней стороны ветки она местами еще сохранила цвет. Скорее всего, причин несколько, без диагностики на месте не обойтись», – прокомментировал садовник-консультант Игорь Краюшкин.

Вопрос в том, что поменялось, на что деревья так отреагировали? Возможно, засуха, коммунальщики стали активнее применять соль, перекладка плитки. Чтобы спасти дерево (по крайней мере, дать ему шанс оправиться) нужно найти ключевой стрессовый фактор и устранить его.

«Поскольку деревья в разных частях города, стрессовый фактор у них общий», – пояснил Игорь Краюшкин.

Фитопатолог Тимур Булгаков отметил, что хвойные умирают долго.

«Елка или туя могут казаться живыми, но корни уже погибли», – отметил эксперт.

В идеале в населенных пунктах должна существовать охранная зона деревьев. Безопасная дистанция рассчитывается индивидуально. Биологически обоснованный стандарт — 15 диаметров ствола в каждую сторону. Запрет не только на земляные работы, но и другие виды активности: движение людей и техники, складирование материалов и т. д. Вспомним дуб на бульваре Победы, который едва не добила плитка. А иногда в Орле умудряются даже крошечный метровый приствольный квадрат закатать в асфальт.

Крайне важен выбор видов деревьев. Необходим стратегический план озеленения, учитывающий высоту роста, сезонную декоративность, коммунальные сети, безопасность с точки зрения дорожного движения, устойчивость к загрязнению, засухе, морозам. Попытка посадить не то и не там заканчивается пустыми квадратами грязи на тротуаре.

Если ничего не изменится, мэра Орла с любой фамилией будут обзывать «дровосеком».

ИА “Орелград”