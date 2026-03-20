На Орловщине увеличилось поголовье КРС, свиней и птицы

Рост показателей произошел на фоне снижения поголовья коз и овец.

О состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области по итогам января-февраля 2026 года сообщил Орелстат. По его данным, по состоянию на 1 марта стадо крупного рогатого скота именно сельскохозяйственных организаций насчитывало 126 тысяч животных, что на 8,4 процента больше, чем было по состоянию на 1 марта 2025 года. Правда, количество коров по сравнению с прошлогодней отчетной датой сократилось на 4 процента. В настоящий момент оно насчитывает 31,6 тысячи коров.

Поголовье свиней к 1 марта 2026 года по сравнению с показателем годичной давности увеличилось на 4,6 процента и составило 1,501 миллиона животных; поголовья птицы по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 3,7 процента, сейчас он насчитывает 1,918 миллиона голов. Отрицательная динамика наблюдается в статистике мелкого рогатого скота: овец в регионе насчитывается 2,3 тысячи голов, что составляет всего 81,1 процента от прошлогоднего уровня.

«В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 1152 кг молока, что на 62 кг выше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено 39 яиц (111,4 процента к январю-февралю 2025 года)», – информирует Орелстат, отметив, что сельхозорганизации за два месяца произвели 17,3 тысячи тонн молока (99 процентов к прошлогоднему уровню) и 2 миллиона штук яиц (94,2 процента).

Кроме того, регион продолжает наращивать производство скота и мяса птицы на убой. Так, в январе 2026 года в хозяйствах всех категорий объемы такого производства увеличились на 2,3 тысячи тонн. А по итогам двух месяцев сельскохозяйственные организации произвели 64,8 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), превысив прошлогодний показатель на 11,3 процента. Объемы производства выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 11 процентов, свиней – на 11,9 процента, птицы – на 7,5 процента.

ИА «Орелград»