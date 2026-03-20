Орловец в суде доказал право на колхозный дом

Житель региона узаконил жилище, приобретенное в 1991 году.

Любопытное дело рассмотрел Покровский районный суд Орловской области. Оно было инициировано по иску местного жителя, поданному к администрации Дросковского сельского поселения. Мужчина просил признать за ним право собственности на блокированный жилой дом. В иске он указал, что речь идет о здании, купленном на стыке времен – в далеком 1991 году. По версии истца, в том году он заключил договор купли-продажи части жилого дома с надворными постройками с колхозом имени Ильича и внес оплату в колхозную кассу.

По условиям договора право собственности на дом возникало у него с момента регистрации сделки в администрации Дросковского сельсовета. Купленный дом получил официальный адрес, однако был не самый приятный, как выяснилось, нюанс для покупателя – на момент покупки у дома не было технической документации. С тех пор прошло много лет, и вопрос отсутствия техдокументации, похоже, владельца не особо беспокоил. Технический план здания был изготовлен только в 2025 году.

Из него следует, что спорная квартира фактически отвечает всем критериям блокированного жилого дома, поскольку изолирована от смежного помещения капитальной стеной и имеет самостоятельный выход на земли общего пользования. Истец также указал, что в 2012 году зарегистрировал свое право собственности на участок, расположенный под его частью здания. Вторая половина дома принадлежит другому – гражданину В., а само здание стоит на кадастровом учете как «жилой дом блокированной застройки».

«При рассмотрении дела суд установил, что жилые помещения истца и гражданина В. обособлены друг от друга изначально при их строительстве, жилые строения фактически представляют собой изолированные жилые помещения с самостоятельными входами, не связаны между собой помещениями общего пользования и могут эксплуатироваться независимо друг от друга, обременение какой-либо части объекта сервитутом в пользу третьего лица не требуется. Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению», – сообщила пресс-служба Покровского районного суда.

