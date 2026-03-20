В Орле на 1-й Посадской запланировали высотку

20.3.2026 | Строительство

19-этажный дом на месте пункта приема стеклотары, магазина, автостоянки и сараев.   

Проекты межевания и планировки обсудили на публичных слушаниях накануне. Инициатором стало ООО «СЗ Омега Парк». Проекты презентовал представитель ООО «Ред Групп» Денис Зенов. По его словам, планируется отчуждение части земли, которая находится в частной собственности. Городу отдают фрагменты для расширения тротуаров по улицам 1-я Посадская и Черкасская, а также для увеличения проезда у соседнего МКД с 4 до 6,3 метра. При этом застройщик планирует получить «белые пятна», оказавшиеся внутри его владений. Так лоскутное одеяло преобразуется в единый более ровный участок для предстоящей застройки.

«Не меняется площадь. Меняется конфигурация»,– пояснил Зенов.

Вид со стороны улицы Черкасской в 2024 году.

Что касается проекта планировки, для этой территории он разрабатывался около 20 лет назад. На пересечении 1-й Посадской и Черкасской предусматривалось строительство многоквартирного дома с большим количеством секций. Однако воплотить проект в жизнь невозможно, пояснил Денис Зенов. Проект не учитывал зоны охраны объектов культурного наследия.

В текущей версии здание максимально близко к перекрестку. 19 этажей  – 140 квартир. Парковки, озеленение, места отдыха – «все рассчитано в соответствии с нормами проектирования», заверил Зенов.

Результаты публичных слушаний будут переданы в областное управление градостроительства.

Строительство планируют начать в 2026 году, после получения соответствующего разрешения.

На месте дома №35 по 1-й Посадской нарисована парковка. Напомним, в 2024 году в научно-методический Совет при Управлении по госохране ОКН Орловской области поступило обращение о признании здания объектом культурного наследия. Однако в настоящий момент это не памятник. Помещения в аварийном доме выкуплены.

