В Орле интернет-магазин «Лесоторговая» подвела «Золотая клуша»

Сайт снова уличили в продаже сомнительных семян.

Подобные проблемы возникают далеко не в первый раз. Так, в минувшем году Россельхознадзор сообщал о трёх таких случаях.

Тем не менее, продажа сомнительных семян на данной площадке продолжается. По итогам новой проверки выяснилось, что 6% сортов и гибридов, которые предлагаются к реализации, отсутствуют в Госреестре.

Это 28 наименований — таких как томаты «Золотая клуша» и «Гусиное яйцо», огурцы «Всё пучком» и «Заготовкин» и тому подобная продукция.

Как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, информация направлена в прокуратуру. Также владельцу виртуального магазина объявлено предостережение.

Всего в этом году в сфере семеноводства управлением проведено 40 контрольных мероприятий, по итогам которых объявлено 118 предостережений.

