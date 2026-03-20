Орловец не смог объяснить, почему 8 марта чуть не зарезал приятеля

Гражданин буквально вонзил нож в спину своего друга.

В Орле вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, которое рассматривал Железнодорожный районный суд. Фигурантом стал местный житель, который на момент возбуждения уголовного дела работал помощником повара в одной из точек общепита. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Как установили следствие и суд, подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление 8 марта 2025 года.

В тот день подсудимый вместе со своим приятелем гостили у общих знакомых, совместно отмечали праздник. Около полуночи приятели ушли из гостей. Они вызвали такси и отправились домой к потерпевшему – подсудимый попросился у него переночевать. Однако до дома приятели на такси не доехали. По пути, с их слов, им захотелось прогуляться. Таксист высадил их на остановке общественного транспорта и уехал.

Приятели же пустились в путь пешком, планируя по дороге зайти в магазин. Кровавая драма разыгралась, когда мужчины шли по мосту в районе 1-й Курской улицы. Подсудимый достал из кармана так называемый нож-бабочку и начал им «играться». Доигрался же он до того, что вонзил клинок в спину своего приятеля, который шел впереди. Тот охнул от боли. Рана оказалась опасной, она сильно кровоточила. Приятели вызвали медиков, потерпевший был госпитализирован, его жизнь удалось спасти.

В суде подсудимый вину признал лишь частично, уверяя, что злого умысла у него не было. А его объяснение выглядело настолько неубедительным, что суд ему не поверил. По версии подсудимого, потерпевший был пьян, в какой-то момент покачнулся, подался назад и сам наткнулся на раскрытый нож, который он в тот момент держал в руке. Потерпевший тоже дал показания суду и тоже не смог толком объяснить причину произошедшего.

По его словам, для него все произошло неожиданно. Он рассказал, что шел чуть впереди и «краем глаза» видел, что его спутник достал нож-бабочку и начал его раскрывать-закрывать. А затем вдруг почувствовал удар в область лопатки и резкую боль. Оценив собранные по делу доказательства и выслушав показания, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но на основании статьи 82 УК РФ отсрочил отбывание наказания в виде лишения свободы до тех пор, пока ребенок осужденного не достигнет четырнадцатилетнего возраста.

ИА «Орелград»