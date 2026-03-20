Орловских пасечников предупредили о наступлении опасного сезона

Не за горами начало сезона обработок полей ядохимикатами и пестицидами.

Управление ветеринарии Орловской области в связи с наступающим сезоном обработок ядохимикатами и пестицидами посевных площадей выпустило специальную памятку для пчеловодов. Прежде всего, ведомство напомнило им о том, что каждая пасека, независимо от того, принадлежит ли на фермерскому хозяйству или простому гражданину, должна быть официально зарегистрирована. Сделать это можно и нужно в бюджетном учреждении ветеринарии Орловской области по месту нахождения пасеки.

В целях предупреждения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний пчел владельцы пасек обязаны соблюдать правила содержания медоносных пчел, утвержденные приказом Минсельхоза России. При подозрении на отравление пчел, что вполне возможно при обработке посевов химикатами, владелец пасеки обязан известить об этом специалистов государственной ветеринарной службы.

«Далее следует обратиться в районную (городскую) администрацию для создания комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами (рекомендуем сделать это в виде письменного заявления), – сообщает управление ветеринарии Орловской области. – В данную комиссию должны войти представители администрации, межрайонного (районного, городского) Центра ветеринарии, а также владелец пасеки. По возможности следует привлечь к участию в работе комиссии предполагаемого виновника гибели пчел (фермера, представителя сельскохозяйственного предприятия)».

Комиссия обязана осмотреть саму пасеку и место гибели пчел. В присутствии членов комиссии ветеринарный специалист должен отобрать пробы пчел и растений, предположительно, обработанных химикатами. При этом составляются необходимые акты, а пробы упаковываются и опечатываются. Их следует изучить в лаборатории, но за этот процесс отвечает уже сам пасечник, в том числе за доставку проб в лабораторию. Срок доставки не должен превышать 24 часа с момента отбора материала, подчеркнули в региональном управлении ветеринарии.

Тем временем в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнили о том, что массовая гибель пчел из-за обработки сельскохозяйственных полей пестицидами происходит ежегодно, подобные случаи фиксируются в разных регионах страны. В основном пчелы гибнут из-за нарушения аграриями регламентов применения препаратов, применения высокотоксичных веществ в дневное время и ненадлежащего информирования пасечников о предстоящих обработках.

В связи с этим ТУ Россельхознадзора напоминает, что с 1 марта 2026 года внесены изменения в Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». «Согласно поправкам, в случаях применения пестицидов в контексте реагирования на чрезвычайную ситуацию на федеральном, региональном или местном уровнях физические и юридические лица, осуществляющие пчеловодство на территориях, находящихся на расстоянии до семи километров от границ земельных участков, где запланирована обработка пестицидами, информируются об этом не позднее чем за 24 часа до начала работ», – пояснили в ведомстве.

Новая норма призвана снизить риск гибели пчел и выстроить прозрачные регламенты взаимодействия между растениеводами и пчеловодами. А информировать о предстоящих обработках теперь будут не только через средства массовой информации, но и через размещение таких оповещений в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

