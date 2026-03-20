Торговцы смогут не применять кассы в отдаленных орловских деревнях

Правительство региона расширило список таких населенных пунктов.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 2017 года № 259 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». В частности, скорректирован перечень отдаленных или труднодоступных местностей Орловской области, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику.

«В частности, в перечень включены: деревня Герасимова, поселок Щербовский, село Середичи Болховского района; поселки Головинка, Грачевка, Михайловский, Пречистенка, Толстовка Васильевского сельского поселения Верховского района», – следует из аналитического обзора документа, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Стоит отметить, что кассами можно не пользоваться только в определенных правительством труднодоступных населенных пунктах и только при условии выдачи покупателю или клиенту (по его требованию) документа, подтверждающего факт осуществления расчета. Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что для обеспечения населенных пунктов Орловской области, в которых нет стационарных торговых точек, организована работа 101 автолавки и автомагазина. Из них 88 принадлежат индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. По состоянию на начало 2026 года автолавки обслуживали 597 населенных пунктов.

«Наибольшее количество населенных пунктов, обслуживаемых автолавками, находятся на территории Мценского района (60 населенных пунктов), Болховского района (54) и Кромского района (44), – следует из информации пресс-службы губернатора. – В рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» малому и среднему бизнесу предоставляется субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для организации работы автомагазинов. Данная мера поддержки предусмотрена и на 2026 год».

