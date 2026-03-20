В Орле дело экс-гендиректора «Доверия» передано в суд

20.3.2026 | 17:41 Криминал, Новости

По текущей версии, ООО обманным путём получило 2,17 миллиона.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Деньги поступили в рамках 10 контрактов. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, «Доверие» заключало договоры на проведение медицинских осмотров.

При этом ООО не могло обеспечить осмотры у врачей узкой специализации, но вводило партнёров в заблуждение. Фактически «Доверие» не оказывало данные услуги.

Бывшего гендиректора компании будут судить по статье «мошенничество» (159 УК, часть 4). В орловском управлении СКР уточнили, что он признал вину, причём полностью.

Также в состав организованной группы входили «бенефициарный владелец» ООО, ещё одно лицо, которое тоже занимало должность генерального директора, но в другой период, и штатная медсестра. В отношении этих троих уголовное преследование осуществляется в отдельном порядке.

Дело рассмотрит Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»


