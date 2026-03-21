Анализ закупок провели аудиторы в Ливнах

Проверялись закупки товаров, работ и услуг для обеспечения за период с 2022 по 2024 год.

Результаты анализа структуры закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за период с 2022 по 2024 год обнародовала Контрольно-счетная палата города Ливны. Данный раздел вошел в состав итогового отчета КСП. Из него следует, что в 2024 году удельный вес конкурентных и неконкурентных закупок в общем объеме закупок составил 65 и 35 процентов соответственно. По сравнению с предыдущим годом доля конкурентных закупок в общем объеме увеличилась на 7 процентов.

Для сравнения, в 2023 году соотношение конкурентных и неконкурентных способов закупок составляло 58 и 42 процента, в 2022 году – 74 и 26 процентов соответственно. Наибольший удельный вес в общем объеме закупок товаров, работ и услуг, как и в предыдущие отчетные периоды, в 2024 году заняли закупки, связанные со строительными работами, включая ремонт дорог, текущий и капитальный ремонт зданий. Более того, в 2024 году по сравнению с 2023 годом число закупок, связанных со строительными работами, выросла на 28 процентов. Данные закупки потянули на 249,455 миллиона рублей, что составило 29 процентов всех закупок.

Всего в 2024 году было заключено контрактов и договоров на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ливны на сумму 870,592 миллиона рублей. Общая сумма экономии, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами за счет снижения начальной цены, в 2024 году составила 34,734 миллиона рублей, или 4 процента от общей суммы проведенных закупок. За первый квартал 2025 года было заключено контрактов на 287,349 миллиона рублей. Экономия по результатам этих закупок составила 40,8 миллиона рублей, или 12 процентов от общей суммы проведенных закупок.

«По фактам нарушения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, материалы проверки были переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Орловской области, – сообщает КСП. – По информации Орловского УФАС возбуждено три дела об административных правонарушениях. При осуществлении экспертно-аналитической деятельности основное внимание уделялось предупреждению нарушений норм действующего бюджетного законодательства».

