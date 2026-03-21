Областные власти уточнили условия поддержки мелиораторов

В постановление правительства региона внесены изменения.

Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, изменения внесены в постановление правительства Орловской области от 1 апреля 2024 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на проведение мелиоративных мероприятий». Поправками уточнено, что до 1 января 2027 года размер субсидии будет составлять 50 процентов общего объема затрат на реализацию проектов мелиорации.

При этом он не может превышать расчетного объема субсидий, утвержденного по итогам отбора проектов по гидромелиоративным мероприятиям, включая 50 процентов стоимости широкозахватных дождевальных машин и дождевальных машин барабанного типа. Кроме того, право на полную субсидию получат те аграрии, которые смогут подтвердить, что приобретенная ими техника была произведена на территориях Российской Федерации или Белоруссии.

Если техника произведена за пределами указанных территорий, то размер субсидии автоматически снижается до 25 процентов от понесенных на закупку техники затрат. С 1 января 2027 года условия изменятся, поскольку из них исчезнет норма о субсидировании покупки техники, произведенной за пределами РФ и Белоруссии.

Останется только субсидия на отечественную и белорусскую технику, включая компенсацию 50 процентов стоимости широкозахватных дождевальных машин и дождевальных машин барабанного типа. Поправками также предусмотрено дополнительное условие субсидирования: представление получателем субсидии сведений об агролесомелиоративных насаждениях.

ИА «Орелград»