Во Мценске жилой сектор сделают более удобным для инвалидов

Во Мценске заработала новая муниципальная программа социальной поддержке инвалидов и маломобильных групп населения. Речь идет о создании доступной среды. Основная задача программы заключается в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе к общему имуществу в многоквартирных домах.

Действие программы рассчитано на 2026-2028 годы. Ее общий объем финансирования составит 1,35 миллиона рублей, все средства поступят из муниципальной казны. Реализация запланированных мероприятий должна привести к увеличению количества зданий и сооружений, социальной и транспортной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

В частности, программой предусмотрено увеличение доли многоквартирных домов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, до 15,3 процента от их общего количества. Текущий показатель составляет 13,3 процента, то есть доля оборудованных для инвалидов многоквартирных домов за три года должна вырасти на 2 процента. Кстати, судя по анализу, проведенному местными властями, в городе Мценске для инвалидов на 100 процентов приспособлены объекты здравоохранения и медицинского обслуживания, транспортно-пешеходная инфраструктура и объекты социальной защиты и социального обслуживания.

Если верить официальным данным, проблема осталась только с жилым сектором, но и тут надо понимать, что не в каждой многоэтажке проживают инвалиды. Поэтому в городе действует специально созданная комиссия, которая осматривает дома, где проживают инвалиды, и оценивает степень их доступности. В целом власти города держат курс на повышение уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Мценска.

По данным муниципалитета, в настоящее время на территории города проживают 2210 инвалидов, что составляет 6,3 процента горожан, в том числе 125 ребенка-инвалида. Ранее задачи по обеспечению для них доступной среды решались в рамках другой муниципальной программы – «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы». Ее основной целью являлось создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни на территории города Мценска.

