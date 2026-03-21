Добровольным пожарным будут оказывать материальную помощь

Функционал механизма субсидирования расширили областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности территориальных подразделений добровольной пожарной охраны». В частности, расширен список направлений расходования указанных средств. Если раньше за счет областных субсидий разрешалось выдавать только заработную плату работникам территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, то теперь документом также предусмотрена выплата добровольцам материальной помощи.

Порядок был утвержден в 2022 году, в соответствии с Законом «О добровольной пожарной охране в Орловской области». Финансирование ведется по линии государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области». Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых областной администрацией с подразделениями добровольной пожарной охраны, и имеют строго целевое назначение.

Помимо расходов на выплату заработной платы и материальной помощи средства субсидии можно тратить на оплату взносов по обязательному социальному страхованию добровольцев, на приобретение вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и запасных частей для пожарно-спасательных автомобилей, находящихся на вооружении добровольной пожарной охраны, на компенсацию расходов, связанных с оказанием добровольцам медицинской помощи.

Также за счет бюджетных субсидий предусмотрено возмещение расходов добровольцев за проезд к месту несения службы и обратно и за использование средств подвижной радиотелефонной связи во время несения службы. Тем, кто проживает в домах без центрального топления, положена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг – в размере 50 процентов оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления. За счет субсидий оплачивается и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров добровольных пожарных.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, региональная группировка добровольной пожарной охраны включает в себя 295 подразделений, а общая численность добровольных пожарных превышает более 5700 человек. Добровольные пожарные подразделения прикрывают 142 населенных пункта региона, повышая тем самым уровень пожарной безопасности в труднодоступных районах и малых населенных пунктах. В 2025 году подразделения добровольной пожарной охраны принимали участие в тушении более 450 пожаров, причем самостоятельно они потушили 46 пожаров.

