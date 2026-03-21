Кромские чиновники отсудили пени у дорожного подрядчика

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района к обществу с ограниченной ответственностью «Реновация». Чиновники просили суд о взыскании неустойки по муниципальному контракту. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в процессе приняла участие администрации Кромского района.

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года администрация Стрелецкого сельского поселения заключила с «Реновацией» муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Черкасская. Цена контракта составляла 2,117 миллиона рублей. В контракте стороны определили календарные сроки выполнения работ: с 1 мая 2024 года по 30 июля 2024 года.

Как указал истец, «Реновация» нарушила срок начала выполнения работ. По состоянию на 19 июня 2024 года подрядчик к работам даже еще не приступал, что подтверждается комиссионными актами осмотра объекта. Согласно контракту подрядчик уплачивает заказчику неустойку в случаях просрочки исполнения обязательств по срокам начала и окончания выполнения работ. Согласно расчету истца размер неустойки за нарушение срока начала выполнения работ за период с 1 мая 2024 года по 19 июня 2024 года составил 56,4 тысячи рублей.

Но чиновники в иске также указали, что подрядчик нарушил и срок окончания работ. Они были окончены и сданы только 28 октября 2024 года. Поэтому за опоздание подрядчику также начислили пени. По оценкам истца, неустойка по муниципальному контракту составила 156,9 тысячи рублей. Суд исковые требования удовлетворил частично. Он произвел собственные расчеты и обязал «Реновацию» выплатить неустойку в общей сумме 138,9 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

