Ливенцам гарантировали огороды минимум по 0,025 гектара

В Ливнах обновили правила землепользования и застройки.

Вступило в силу решение Ливенского городского Совета народных депутатов, принятое на февральской сессии, о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки города Ливны». Изменений было предложено так много, что депутаты утвердили правила в новой редакции. Одна из их статей устанавливает предельные – минимальные и максимальные – размеры земельных участков, находящихся в собственности области или муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно.

Площадь бесплатной земли зависит от вида ее разрешенного использования. Так, для индивидуального жилищного строительства максимально разрешенная площадь составляет 0,15 гектара, минимальная – 0,04 гектара; для блокированной жилой застройки: максимальная – 0,15 гектара, минимальная – 0,04 гектара; для ведения огородничества и садоводства: максимальная – 0,15 гектара, минимальная – 0,025 гектара. Для всех прочих случаев и видов разрешенного использования земельных участков, предельные размеры не установлены.

Правилами также утверждены минимальные отступы от границ земельных участков, используемые для определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство. Они составляют: от границы земельного участка – не менее 3 метров; от красной линии улиц – не менее 5 метров; от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования – не менее 3 метров.

Без отступа от красной линии в Ливнах допускается размещать: жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного, делового, финансового назначения, торговли, кроме помещений учреждений образования и воспитания; жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. Кроме того, в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилых домов по красной линии улиц. Отклонение от предельных параметров строительства в части отступов от границ земельных участков возможно, но только по результатам проведенных по данному вопросу публичных слушаний или общественных обсуждений.

Кроме того, в соответствии с обновленными правилами допускается блокировка одноквартирных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках – по взаимному согласию домовладельцев и с учетом противопожарных требований. Также допускается застройка смежных земельных участков без отступа зданий от боковых границ участков. То есть здания на соседних участках могут примыкать друг к другу через глухие брандмауэры, но возможно это только по взаимному согласию собственников участков.

