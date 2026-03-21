На Орловщине виновник ДТП отбился от иска работодателя

Суд отказал во взыскании ущерба в порядке регресса с бывшего работника.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску компании «Таксомоторный парк № 20» к местному жителю, который раньше на нее работал в качестве водителя автобуса. Истец просил о возмещении ущерба, который, по мнению компании, она понесла по вине своего бывшего работника. Из иска следовало, что ответчик, находясь за рулем автобуса, осенью 2022 года угодил в дорожно-транспортное происшествие.

Второе транспортное средство, участвовавшее в том ДТП, принадлежало индивидуальному предпринимателю. Последний летом прошлого года сумел отсудить у «Таксомоторного парка № 20» возмещение ущерба, причиненного ему в результате ДТП, поскольку виновником аварии был признан водитель автобуса. Его, кстати, привлекли за это к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Таксомоторный парк выплатил предпринимателю отсуженную сумму.

А затем решил в порядке регресса взыскать ее со своего бывшего работника, поскольку вина за ДТП лежала на нем. Компания пыталась решить данный вопрос в досудебном порядке, но бывший работник на ее претензию не ответил. В суде работодатель просил взыскать с него в свою пользу в счет возмещения ущерба 71,5 тысячи рублей, а также возложить на ответчика обязанность по оплате государственной пошлины в размере 18,5 тысячи рублей. Но исковые требования были оставлены без удовлетворения.

«Исковые требования Общества не подлежат удовлетворению, поскольку в нарушение норм трудового законодательства, регулирующих порядок возложения на работника ответственности за причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей ущерб, работодатель не провел проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения, письменные объяснения для установления причины возникновения ущерба от ответчика не истребовал», – пояснили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Представители истца предъявляли в суде письменное объяснение, которое водитель автобуса давал по факту произошедшего ДТП. Но и в этом случае суд не расценил представленный документ «как объяснение, взятое с целью установления причины возникновения ущерба работодателем от работника, поскольку работодатель вменяет размер причиненного материального ущерба, исчисленный исходя из данных, отраженных в судебном акте мирового судьи». Решение еще не вступило в законную силу, истец может попытаться выиграть процесс в апелляционной инстанции.

