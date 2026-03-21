Орловцев стали сажать в два раза реже

Председатель орловского облсуда Елена Суворова озвучила ведомственную статистику.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсуда, Елена Суворова озвучила результаты деятельности за 2025 год на специально организованной пресс-конференции. Она отметила, что итоги работы судов общей юрисдикции свидетельствуют об эффективности судебной защиты прав и свобод граждан и организаций. В целом за год районные и мировые суды рассмотрели 185,3 тысячи дел, что почти на 39 тысяч дел меньше, чем было годом ранее.

Правосудие осуществлялось с довольно высоким качеством и в основном в разумные сроки, подчеркнула председатель Орловского облсуда. Всего в 2025 году было рассмотрено свыше 2000 уголовных дел в отношении 2090 граждан, из них были осуждена свыше 1,5 тысячи человек. В отношении более 470 подсудимых уголовное преследование было прекращено постановлениями судов.

«При этом в отношении более 580 лиц обвинительные приговоры постановлены или судебное разбирательство прекращено по нереабилитирующим основаниям в особом порядке, то есть с их согласия, – отметили в пресс-службе Орловского облсуда. – По вступившим в законную силу приговорам осуждено 1524 лица, что на 21 процент меньше, чем в предыдущем году (1921)». Оправдано четыре лица, два приговора вступили в законную силу. По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались».

Со слов Суворовой, в 2025 году суды Орловской области приговорили к лишению свободы 349 подсудимых, что почти в два раза меньше показателя 2024 года. В пресс-службе облсуда пояснили, что на уменьшение этого показателя повлияла продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства. Чаще всего преступников судили за преступления против собственности, доля которых составила 36 процентов в общем количестве уголовных дел, и их основную часть составляют кражи.

В 15 процентах случаев орловцев судили за неуплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей, в 13 процентах случаев – за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами. Доля уголовных дел, возбужденных за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, составила тревожные 10 процентов.

ИА «Орелград»