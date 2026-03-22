В Орловской области усилят контроль за продавцами «тоников»

Акцент сделан на проведении профилактической работы.

В Орловской области в 2025 году юридические лица и индивидуальные предприниматели не привлекались к административной ответственности за правонарушения, выявленные при государственном контроле в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Об этом говорится в отчете, представленном региональным департаментом промышленности и торговли.

Не привлекали к ответственности потому, что нарушителей не было. В то же время контроль в данной сфере постепенно ужесточается, хотя акцент и сделан на профилактику правонарушений. Плановые проверки торговцев безалкогольными «тониками» в прошлом году на территории региона не проводились – в связи с отсутствием оснований для этого.

«В 2025 году начата системная реализация мероприятий, направленных на организацию контрольно-надзорной деятельности в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), – говорится в докладе департамента промышленности и торговли. – Сформирована необходимая нормативная и методическая база, определены уполномоченные лица, проведены подготовительные процедуры, обеспечивающие готовность к осуществлению надзорных функций в полном объеме».

Ведомство подчеркивает, что формирование статистических данных и итоговых показателей на текущий момент не завершено, поскольку работа в данном направлении пока находится на начальном этапе. Вместе с тем, следует из доклада, предпринимаемые меры носят плановый и последовательный характер, соответствуют установленным срокам и регламентам. И деятельность в данном направлении будет продолжена.

«В 2026 году планируется обеспечить полноценное функционирование контрольно-надзорных механизмов, накопление и систематизацию информации, а также достижение целевых показателей результативности», – информирует департамент. Согласно его данным, по состоянию на 31 декабря 2025 года деятельность в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на территории Орловской области осуществлялась в 1225 обособленных подразделениях.

