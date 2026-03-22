Орловские водоемы и берега будут предоставлять по новому стандарту

Сразу два приказа издал департамент надзорной и контрольной деятельности.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области утвердил сразу два административных регламента предоставления государственной услуги. Обзор документов провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В первом случае утвержден регламент предоставления водных объектов или их частей, находящихся в собственности Орловской области, в пользование.

Определены стандарт предоставления данной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных действий при ее предоставлении, требования к порядку их выполнения и способы информирования заявителя об изменении статуса рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги.

«Результатом предоставления государственной услуги являются: подготовка решения о предоставлении водного объекта в пользование в письменной форме, которое направляется на регистрацию в государственном водном реестре; мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование, – сообщают аналитики. – Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: предоставление неполного пакета документов; получение отказа уполномоченных органов, организаций и должностных лиц в согласовании условий использования водного объекта».

Кроме того, отказать заявителю могут в случае, если он укажет параметры водопользования, не соответствующие параметрам, установленным схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора водных ресурсов и сброса сточных вод. Отказ последует и в случае несоответствия заявленных параметров нормативам допустимого воздействия на водные объекты.

В регламенте также подчеркнуто, что водоем не дадут тем, кто включен в «реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования». Максимальный срок предоставления описанной государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в департаменте. Предыдущий регламент, действовавший с 2022 года, теперь признан утратившим силу.

Второй приказ департамента во многом похож на предыдущий. Он вводит стандарт оказания государственной услуги по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности Орловской области, в пользование на основании договора водопользования. Данная услуга предоставляется физическим лицам, юридическим лицам индивидуальным предпринимателям.

К заявлению они должны приложить документы, отображающие в графической форме водный объект, размещение средств и объектов водопользования, координаты заявленной к использованию части водного объекта, примыкающей к береговой линии, подтверждающие документы в зависимости от цели использования водного объекта. В данном случае максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

ИА «Орелград»