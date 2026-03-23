Агрессивная дверь обошлась «Ленте» в круглую сумму

Стали известны подробности дела, рассмотренного Орловским районным судом.

Напомним, иск к ООО «Лента» подала жительница нашей области. Женщина получила травму, выходя из гипермаркета. Причиной стала автоматическая дверь.

Суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда, расходы на лечение, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке. Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на пресс-службу областного суда, речь идёт о достаточно крупных суммах.

Так, размер моральной компенсации составил около 100 тысяч рублей. Штраф потянул на 55 тысяч. За собственно медицинские расходы взыщут ещё примерно пять тысяч рублей.

Кроме того, ООО придётся выплатить госпошлину в размере семи тысяч. Однако у компании есть право обжаловать решение в установленные сроки.

ИА «Орелград»