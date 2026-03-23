Двоих орловских полицейских заключили под стражу

Они подозреваются в коррупционном преступлении.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, это сотрудники ОМВД «Орловский».

Согласно текущей версии, они получили взятку от жительницы Заводского района Орла. Это стало незаконным вознаграждением за непривлечение к уголовной ответственности по антинаркотической 228-й статье.

Дело против полицейских возбудили на основании материалов самой полиции. Противоправные действия пресекли сотрудники службы собственной безопасности областного УМВД.

Как пояснили в пресс-службе орловской полиции, если вина подтвердится, то, помимо всего прочего, данных сотрудников уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность.

