Двоих орловских полицейских заключили под стражу

23.3.2026 | 12:53 Важное, Криминал, Новости

Они подозреваются в коррупционном преступлении.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, это сотрудники ОМВД «Орловский».

Согласно текущей версии, они получили взятку от жительницы Заводского района Орла. Это стало незаконным вознаграждением за непривлечение к уголовной ответственности по антинаркотической 228-й статье.

Дело против полицейских возбудили на основании материалов самой полиции. Противоправные действия пресекли сотрудники службы собственной безопасности областного УМВД.

Как пояснили в пресс-службе орловской полиции, если вина подтвердится, то, помимо всего прочего, данных сотрудников уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

