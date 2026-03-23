На Орловщине завели 74 дела о фиктивной постановке на учет иностранцев

В региональном УМВД подвели итоги оперативно-профилактической акции.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, акция была направлена на выявление фактов фиктивной регистрации иностранцев. В ее рамках было возбуждено 74 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Дела заведены в отношении россиян, нарушивших правила учета иностранцев.

«Законом предусмотрено, что адрес постановки на миграционный учет иностранного гражданина должен соответствовать его фактическому проживанию, – пояснила пресс-служба УМВД. – Если же принимающая сторона (собственник жилья) регистрирует иностранца без предоставления жилого помещения для проживания, или сам иностранный гражданин не собирается там жить, то это свидетельствует о фиктивной постановке на миграционный учет».

Кроме того, в рамках прошедшей профилактической операции орловские полицейские выявили 62 нарушения режима пребывания иностранцев в нашей стране и несть фактов нарушения правил трудовой деятельности. В отношении пяти нарушителей-иностранцев приняты решения об их административном выдворении за пределы нашей страны, а 14 иностранцам закрыли въезд в Россию. Полиция напоминает, что ответственность за нарушения миграционного законодательства несут как иностранные граждане, так и граждане России в рамках административного или уголовного законодательства.

«Ответственность за фиктивную постановку на учет (регистрацию) иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. А сами иностранцы будут принудительно сняты с миграционного учета. Мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, продолжатся», – констатировали в пресс-службе УМВД.

К слову, в 2026 году в регионе стартовала подпрограмма профилактики нарушения обязательных требований в миграционной сфере. В числе прочего она предусматривает мотивации. Как россиян, так и иностранцев к добросовестному поведению в данной сфере, а также снижение уровня ущерба или вреда, которые могут причинить нарушения. В паспорте программы приведен обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции за 11 месяцев 2025 года.

Из него следует, что за отчетный период времени сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области было проведено 290 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства и выявлено 2019 административных правонарушений. Было составлено 870 протоколов по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранными гражданами режима пребывания, 269 – по статье 18.9 КоАП РФ (нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства), 138 – по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности 235 – по статье 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан), 406 – по статье 19.27 КоАП РФ (предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

