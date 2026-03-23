Глава орловской УК поплатился за плохую уборку снега

Ответственное лицо оштрафовали.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

По инициативе ведомства к ответственности привлекли гендиректора ООО «УК Маяк». Известно, что проверку проводили в Железнодорожном районе Орла.

«После обильных снегопадов не были приняты своевременные меры к уборке от снега и наледи дворовых территорий многоквартирных домов», – констатировали в прокуратуре. Управляющая компания не позаботилась ни о пешеходной зоне, ни о проезжей части.

В итоге руководителя организации оштрафовали на 25 тысяч рублей.

