Глава орловской УК поплатился за плохую уборку снега

Ответственное лицо оштрафовали.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
По инициативе ведомства к ответственности привлекли гендиректора ООО «УК Маяк». Известно, что проверку проводили в Железнодорожном районе Орла.
«После обильных снегопадов не были приняты своевременные меры к уборке от снега и наледи дворовых территорий многоквартирных домов», – констатировали в прокуратуре. Управляющая компания не позаботилась ни о пешеходной зоне, ни о проезжей части.
В итоге руководителя организации оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Напомним, ранее из-за плохой уборки снега перед законом пришлось отвечать «Спецавтобазе».
