«Слезами обливаешься»: Клычков посоветовал закрывать фасады памятников

Губернатор Орловской области отметил важность баланса.

В минувшем году профильным управлением обладминистрации выдано 24 разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, проведено семь согласований проектных документаций. Здания, имеющие культурную ценность, могут быть переданы в хозяйственный оборот. Уже 13 прошли процедуру. На текущий год по плану три объекта, пояснил на совещании 23 марта начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Алтухов Иван.

Объем инвестиций в восстановление в разы выше, чем обычный ремонт, потому что нужно привлекать специалистов иного уровня, использовать особые подходы и материалы. Период реконструкции достаточно длительный. Пока в Орле ни один объект не восстановлен на 100%, но несколько уже в обороте.

«Мы не должны быть заложниками ситуации, когда передаем объекты, потом десятилетия стоит и ничего с ним не происходит. Только разрушается, – отметил губернатор Андрей Клычков. – За один год не произойдет никакой реконструкции, но все равно это не может растягиваться на десятилетия».

Глава региона подчеркнул, что большая часть объектов-памятников в городе Орле – это центр.

«И иногда просто ходишь, слезами обливаешься, как выглядит этот объект. Уже придумано не нами – просто закрытие фасада. Это должно быть прямое обязательство. Даже если это жилой дом, и он передан в оборот, то его нужно закрывать цивильным фасадом. Чтобы с него не летели кирпичи, строительные материалы, да и выглядел он внешне нормально».

Губернатор предположил, что в рамках технических регламентов, которые утверждены по благоустройству, проведению ремонтных работ, можно ввести такую практику и ее контролировать. Также Клычков поручил, чтобы муниципальные образования не практиковали предоставление объектов культурного наследия в пустоту, без отработки заинтересованных лиц. Он подчеркнул, что имеющих возможности инвестировать в восстановление зданий не так уж много.

Напомним, как правило, объекты культурного наследия сдаются в аренду за «1 рубль». Получив имущество в пользование на 49 лет, в течение семи – инвестор обязан привести памятник архитектуры в надлежащее состояние.

