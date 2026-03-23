Губернатор Орловской области призвал избавиться от «розовых очков»

Управление финансов ждет предложений по сокращению расходов.

В администрации региона 23 марта обсудили казну. В 2025 году удалось выполнить все задачи, отметил губернатор Андрей Клычков. Были определенные сложности с точки зрения поступления налога на прибыль, непростая ситуация по налогу на доходы физических лиц. Удалось сохранить стабильность, подчеркнул глава региона.

На 20 марта 2026 года объем поступлений немного превысил 5,18 миллиарда рублей. По налогу на прибыль динамика отрицательная, сообщил заместитель руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов. Андрей Клычков отметил, что придерживается оптимистичного подхода. Однако заявленный в бюджете на 2026 год и плановый период рост доходов, может не совпасть с реальностью.

«104% исполнения налоговых доходов – это тот плюс, который не в полном объеме может обеспечить наши обязательства. Сейчас я просто не хочу, чтобы у всех были розовые очки на глазах. Все средства, которые мы привлекаем из федерального бюджета, крайне нужны для региона. Мы обязаны каждую копейку рачительно расходовать».

Также нужно помнить о рисках, возможных разрушениях. Поэтому резервный фонд, который небольшой, но сформировали в областном бюджете, востребован именно на эти цели, подчеркнул Андрей Клычков.

«На прошлой неделе я дал поручение: мы сокращаем административные расходы у органов власти, чтобы в первую очередь иметь четкую уверенность в выполнении социальных обязательств».

Губернатор напомнил, что в пятницу было большое совещание в Минфине: обсуждали текущую ситуацию по лекарствам, детям-сиротам, аварийному жилью, мерам поддержки. Эта работа идет, но она требует очень четкого внимания.

«Я просто еще раз возвращаюсь к основному тезису, который прошу услышать. У нас бюджет очень непростой. Основной налог, который всегда был бюджетообразующий – налог на прибыль – сегодня по всей стране имеет тенденцию к снижению. Наша задача с налоговой дорабатывать все возможные источники доходов, очень внимательно работать с теми финансами, которые сегодня в нашем распоряжении».

В целях обеспечения сбалансированности, недопущения образования просроченной кредиторской задолженности главным распорядителям средств следует направить в управление финансов предложения по сокращению бюджетных ассигнований. Приостанавливается назначение граждан на все вакантные должности в администрацию, правительство, органы исполнительной власти спецкомпетенции. Это вынужденная мера, подчеркнул Клычков. Контрольная точка по мониторингу поступлений – 1 июля.

«Тогда мы будем понимать тенденции этого года и будем дальше определяться. Мы обязаны жить по доходам. Придется где-то приостанавливаться».

