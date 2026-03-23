На Орловщине закрыли движение по двум мостам

23.3.2026 | 16:10 Новости, Происшествия

Их подтопило паводковыми водами.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Оба моста — через Оку, оба находятся во Мценском районе (у населённых пунктов Богатищево и Ивановский). Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Населению предлагаются альтернативные маршруты по дорогам с твёрдым покрытием. Чтобы попасть из Ивановского во Мценск, можно воспользоваться двумя вариантами: через Анахино и Брагино либо через Аниканово и Фарафоново.

Из Богатищево до Мценска можно добраться через Башкатово и Отрадинское.

Сегодня утром на совещании у губернатора сообщалось, что вода осложняет движение по четырём мостам — двум в Орловском округе и двум во Мценском районе. Озвучивалось, что паводок поднимается над уровнем полотна на пять-семь сантиметров, но только в дневное время.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

