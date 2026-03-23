Мэра Орла попросили разобраться с обрушением на «Дворянке»

23.3.2026 | 16:05 Новости, Происшествия

Такую просьбу Юрию Парахину направил Михаил Вдовин.

Фото: newsorel.ru

Первый зампред регионального парламента и глава попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» обратил внимание на ЧП. О нём стало известно на минувшей неделе.

По словам Вдовина, официальное послание, направленное мэру, содержит целый ряд просьб. Депутат считает, что место ЧП надо обследовать, причём с привлечением специализированной организации, которая занимается проектированием. Затем необходимо разработать документацию и провести работы по укреплению склона.

Также Вдовин настаивает на установлении ограничений «в местах возможного обрушения» – чтобы обезопасить граждан.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

