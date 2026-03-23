На Орловщине мировые судьи рассматривают по 242 дела в месяц

О деятельности судов региона рассказали в облсуде.

В Орловской области в 2025 году общая среднемесячная нагрузка на судью районного суда составила 28,9 дела в месяц, на мирового судью – 241,6 дела. Такие данные озвучили в Орловском облсуде. Средняя нагрузка на одного судью областного суда в прошлом году составила: уголовные дела и материалы – 8,7 дел и материалов в месяц; гражданские дела – 21 дело; административные дела и материалы – 67 дел и материалов в месяц. Несмотря на довольно высокую нагрузку, правосудие «осуществлялось с довольно высоким качеством и в основном в разумные сроки».

«Незначительно, на 10 процентов, увеличилось количество дел об административных правонарушениях, материалов гражданского судопроизводства – на 22 процента, – сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. – По иным видам судопроизводства наблюдается тенденция сокращения общего количества дел: административных дел и материалов – на 37,5 процента, гражданских дел – на 25,7 процента, уголовных дел и материалов – на 7,7 процента».

В ведомстве отметили, что районными судами и мировыми судьями региона в прошлом году при вынесении решений по гражданским и административным делам было удовлетворено почти 98 процентов. Особенно отличились в этом мировые судьи, удовлетворившие 99,4 процента требования. Показатель районных судов немного скромнее – 90,8 процента.

«В 2025 году назначены на судейские должности 33 человека (два судьи областного суда, пять председателей, 13 судей районных судов, 13 мировых судей), – добавили в пресс-службе облсуда. – Впервые назначены 10 человек: один судья районного суда и девять мировых судей. В ходе работы по формированию кадрового резерва экзаменационной комиссией принят экзамен у 15 кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции, девять кандидатов экзамен сдали успешно».

Интересно, что основной причиной, «которая способствует изменению численности судей», в облсуде назвали почетный уход в отставку – пять орловских судей именно по этой причине в прошлом году оставили свои посты. Кроме того, причинами ротации традиционно является переход судей на работу в вышестоящий суд или в суд другого региона.

