Мошенники обзванивали орловцев под видом благотворителей

Преступники пытались склонить собеседников к «пожертвованиям».

Как сообщают «Вести-Орёл», мошенники выдавали себя за сотрудников двух региональных благотворительных организаций – «Радость моя» и «Сможем вместе». Первая из них помогает детям с онкологическими заболеваниями и паллиативными статусами. Вторая оказывает услуги несовершеннолетним с нарушениями развития.

Преступники просили у орловцев «пожертвования», якобы необходимые на организацию похода детей в кино. Однако оказалось, что эти данные не соответствуют действительности.

Как пояснила председатель организации «Радость моя» Наталья Куприянова, подобные некоммерческие структуры, проводя благотворительные сборы, принимают средства только на расчётные счета. «Проверяйте информацию», – призвала орловчанка.

