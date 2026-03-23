Первого заместителя мэра Орла приговорили к реальному сроку

23.3.2026 | 15:46

Вадима Ничипорова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Было установлено, что Ничипоров, используя свои полномочия, оказывал покровительство отдельным пассажироперевозчикам. В обмен на это предприниматели должны были оказывать «услуги материального характера».

В 2021-м и 2022-м годах по его просьбе трое перевозчиков за свой счёт обустроили остановочный павильон (на улице Кузнецова), а также оплатили закупку мебели и проведение ремонта в кабинетах горадминистрации. Также ими были оказаны и другие услуги. Общая стоимость затрат составила 220 тысяч рублей.

В сентябре 2022-го перевозчики сделали соответствующее публичное заявление. После этого Ничипоров инициировал в их отношении проверки, которые закончились штрафами и расторжением муниципальных контрактов.

Суд приговорил первого заместителя мэра к трём годам колонии общего режима. Также на два года Ничипоров лишён права занимать должности в государственных органах и местном самоуправлении, связанные с властными полномочиями, и выполнять там организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ИА «Орелград»


