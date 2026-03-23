В Орле предложили наказывать за дворовое кормление собак

Ряд предложений по решению проблемы бродячих собак выдвинули участники рабочей встречи.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова провела рабочую встречу, темой которой стал поиск решений проблемы безнадзорных животных. В мероприятии приняли участие представители Орловского областного Совета народных депутатов, правового управления администрации города Орла и муниципального бюджетного учреждении «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы отлова, вакцинации, лечения и стерилизации собак, а также их последующего возвращения в прежнюю среду обитания, – сообщает аппарат уполномоченного. – По итогам обсуждения участники пришли к общему мнению о необходимости: введения ответственности владельцев животных за выброс щенков и взрослых собак на улицу; установления ограничений и ответственности за кормление собак на территориях многоквартирных домов; совершенствования норм действующего законодательства, в том числе в части регулирования работы с агрессивными животными».

Напомним, ранее аналогичный вопрос стал предметом обсуждения на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского горсовета народных депутатов. Согласно озвученной там информации мэрии в 2025 году в Орле было выявлено 948 животных без владельцев, но отловлена из них была только треть – 350 животных. При этом статистика происшествий с участием бродячих собак остается тревожной.

По подсчетам мэрии, в прошлом году в городе было зафиксировано 1223 случая причинения травм людям животными: 742 случая пришлись на нападения безнадзорных животных, 481 – на домашних питомцев. В 2026 году в Орле было отловлено 67 животных и зафиксировано 129 инцидентов, связанных с причиненных животными травм людям.

Стоит напомнить и о том, что работу по отлову безнадзорных животных оплачивает областной бюджет, который переводит муниципалитетам целевые субвенции, а властям на местах надо лишь организовать такую работу. Например, городу Орла в этом году из бюджета региона выделено 7,21 миллиона рублей на указанные цели. Уполномоченным органом по работе с безнадзорными животными в областном центре является МБУ ««Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Как пояснила пресс-служба Орловского горсовета, непосредственным отловом бродячих животных занимается подрядная организация – ООО «Эко-Сервис», работающая на основании письменных заявлений граждан. «Однако, как показало заседание, механизм взаимодействия между жителями, подрядчиком и властями далек от идеала», – констатировали в парламентской пресс-службе.

ИА “Орелград”