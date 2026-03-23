В Орле торговали ветпрепаратами без лицензии

23.3.2026 | 11:50 Закон и порядок, Новости

ИП привлекли к административной ответственности.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, нарушение допустил индивидуальный предприниматель Мордина А. Ю. Ведомство установило, что с 4 октября по 7 декабря минувшего года данный бизнес-субъект реализовал около 20 видов различных ветеринарных препаратов, не имея соответствующей лицензии.

Препараты продавались в зоомагазинах «Пузатый кот» (на 3-й Курской, 1, и Маринченко, 9). Факт подтверждён 87 кассовыми чеками из Государственной информационной системы «Честный знак».

В итоге в отношении ИП возбудили административное дело. Его рассматривал Арбитражный суд Орловской области. Наказанием стало официальное предупреждение.

ИА «Орелград»


