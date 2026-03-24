Мценский горсовет отчитался об отставке главы города Кочетаева

Самый яркий эпизод прошлого года нашел отражение в докладе.

Доклад об итогах работы Мценского городского Совета народных депутатов за период с марта 2025 года по март 2026 года и программе деятельности на период до 20 сентября 2026 года был представлен на прошедшей парламентской сессии. Мценский горсовет насчитывает в своем составе 31 депутата и является представительным органом, обладающим правом представлять интересы горожан и принимать от их имени решения. В отчетном периоде депутаты Мценского горсовета на 14 заседаниях рассмотрели 154 вопроса и приняли 148 решений.

Из доклада следует, что в рамках реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» решением городского Совета от 21 февраля 2025 года было утверждено «Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления города Мценска» и утвержден ее состав. Комиссия за период своей деятельности провела два заседания.

Одним из самых ярких событий минувшего года стало удаление в отставку главы города Николая Кочетаева. Из доклада следует, что в апреле 2025 года на заседании городского Совета было рассмотрено представление Мценской межрайонной прокуратуры и итоги его рассмотрения в комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также на заседании городского Совета рассматривалась инициатива группы депутатов об удалении главы города Мценска в отставку.

Впрочем, парламентарии представление прокуратуры и инициативу коллег не удовлетворили, не найдя оснований для досрочной отставки Кочетаева. После этого прокуратура пошла другим путем и обратилась в суд, попросив о досрочном прекращении полномочий главы города Мценска в связи с утратой доверия. В июле прокуратура выиграла суд в первой инстанции. В начале сентября Кочетаев пытался оспорить свою отставку в апелляции, но решение было оставлено без изменений.

Прокуратура региона сообщала в то время, что в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль марки Genesis GV80, на котором он передвигался, в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга с ООО «Стандарт», которым на тот момент руководила супруга градоначальника. И эта же компания оплачивала лизинг. Иномарка была передана главе города в безвозмездное пользование. Другой конфликт надзорное ведомство усмотрело в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, где также пересеклись интересы главы города и его супруги.

После вступления решения суда в силу Кочетаева сняли с должности, а на внеочередном заседании городского Совета 20 октября 2025 года главой города Мценска решением, принятым большинством голосов депутатов, на альтернативной основе был избран Андрей Беляев, который до этого возглавлял комиссию по экономической политике Мценского горсовета. Ставшее вакантным депутатское место получила Галина Степанова, депутат по единому избирательному округу.

«Повышение гражданской активности горожан в решении местных проблем является важнейшей задачей органов местного самоуправления, – отмечено также в докладе Мценского горсовета. – Жители города приглашаются для участия в публичных слушаниях и обсуждениях вопросов принятия бюджета города Мценска и итогах его исполнения, по вопросам градостроительной деятельности и землеустройства».